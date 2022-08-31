Юлия Путинцева пробилась во второй круг US Open-2022

Юлия Путинцева. Фото: BRANDON MALONE/AFP via Getty Images

Теннисистка сборной Казахстана Юлия Путинцева (38-я ракетка мира) не испытала проблем на старте Открытого чемпионата США и пробилась во второй круг соревнований, передает NUR.KZ.

В первом раунде Путинцева оказалась сильнее американки Аманды Анисимовой.

Казахстанка уверенно провела встречу, победив в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Матч продлился один час и 19 минут. За это время Юлия Путинцева совершила один эйс и допустила одну двойную ошибку.

Во втором круге US Open-2022 Путинцева встретится с Джул Нимайер из Германии. Будущая соперница Юлии в своем матче выиграла у Софии Кенин (США) со счетом 7:6 (3), 6:4.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985451-yuliya-putintseva-probilas-vo-vtoroy-krug-us-open-2022/