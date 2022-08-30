Денис Евсеев уступил в первом круге "Челленджера" в Таиланде

Денис Евсеев. Фото: Roberto Bettacchi/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (268-я ракетка мира) не смог преодолеть первый круг турнира серии "Челленджер" в таиландском городе Нонтхабури, передает NUR.KZ.

За выход во второй раунд Евсеев бился с Дэйном Суини из Австралии. Матч продлился один час и 32 минуты. Евсеев проиграл в трех сетах со счетом 6:3, 0:6, 0:6.

Денис Евсеев смог реализовать два брейк-поинта и один раз подал навылет. В пассиве у него одна двойная ошибка.

Стоит отметить, что ранее казахстанский теннисист в этом же городе не смог выйти в 1/4 финала другого "Челленджера".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985401-denis-evseev-ustupil-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-tailande/