Денис Евсеев проиграл во втором круге "Челленджера" в Таиланде

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis/

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (266-я ракетка мира) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в таиландском городе Нонтхабури, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Денис уступил представителю Франции Кириану Жаке (473-я ракетка мира). При счете 7:6, 6:7, 0:3 в пользу соперника Евсеев отказался продолжать встречу.

За два с половиной часа игрового времени казахстанский теннисист сделал десять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из десяти.

За выход в полуфинал Кириан Жаке встретится с монегаском Валентино Вашеро (344-я ракетка мира).

Напомним, что ранее в первом раунде выбыл из соревнований казахстанец Бейбит Жукаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1984819-denis-evseev-proigral-vo-vtorom-kruge-chellendzhera-v-tailande/