Бейбит Жукаев пробился в основную сетку "Челленджера" в Таиланде

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (395-я ракетка мира) успешно преодолел квалификацию турнира серии "Челленджер" в таиландском городе Нонтхабури, передает NUR.KZ.

В финале квалификации Бейбит одолел австралийца Джеймса Маккейба (448-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:3.

Встреча продлилась один час и 22 минуты. За это время Жукаев сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из пяти.

В первом круге основной сетки "Челленджера" в Таиланде 21-летний казахстанский теннисист сыграет с представителем Германии Никола Куном (317-я ракетка мира).

Матч запланирован на 30 августа в 11:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985342-beybit-zhukaev-probilsya-v-osnovnuyu-setku-chellendzhera-v-tailande/