US-Open-2022: расписание матчей казахстанцев в первом круге

Елена Рыбакина. Фото: Zhe Ji/Getty Images

Завтра, 29 августа, в Нью-Йорке стартует турнир серии "Большого шлема" Открытый чемпионат США, в котором примут участие казахстанские теннисисты, передает NUR.KZ.

В одиночном разряде в основных соревнованиях страну представят Александр Бублик, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

Ниже представлено расписание матчей наших теннисистов.

30 августа

Александр Бублик - Уго Гастон (Франция) - 02:00 (здесь и ниже по времени Нур-Султана)

Юлия Путинцева - Аманда Анисимова (США) - 21:00

31 августа

Елена Рыбакина - Клара Бюрель (Франция)- 21:00

Стоит отметить, что в парном разряде US Open выступят Анна Данилина, Андрей Голубев, Александр Недовесов. Жеребьевка будет произведена позже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985289-us-open-2022-raspisanie-matchey-kazahstantsev-v-pervom-kruge/