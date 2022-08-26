Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко не смогли пробиться в основную сетку US Open

Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин (215-я ракетка мира) и Дмитрий Попко (236-я ракетка мира) не сумели преодолеть квалификацию турнира Большого шлема - US Open-2022, передает NUR.KZ.

В полуфинале квалификации Дмитрий Попко уступил словаку Норберту Гомбошу (114-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 4:6, 6:4, 2:6.

Тогда как Михаил Кукушкин уступил 38-летнему испанцу Фернандо Вердаско (124-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:7, 3:6.

За выход в основную сетку открытого чемпионата США Норберт Гомбош встретится с французом Уго Гренье. Соперником Фернандо Вердаско станет Павел Котов из России.

Таким образом, в мужском одиночном разряде US Open от Казахстана выступит только Александр Бублик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985006-mihail-kukushkin-i-dmitriy-popko-ne-smogli-probitsya-v-osnovnuyu-setku-us-open/