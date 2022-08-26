Казахстанские теннисисты узнали соперников по первому кругу US Open

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

На Открытом чемпионате США (US Open) состоялась жеребьевка в одиночном разряде, в результате которой казахстанские теннисисты узнали имена первых соперников, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик начнет престижный турнир матчем против Уго Гастона из Франции (79-й в мировом рейтинге).

Елене Рыбакиной предстоит сразиться с победительницей квалификации, которая определится позже. Юлия Путинцева в первом круге сыграет с Амандой Анисимовой из США.

Стоит отметить, что в парном разряде US Open выступят Анна Данилина, Андрей Голубев, Александр Недовесов. Жеребьевка будет произведена позже.

Основные соревнования стартуют 29 августа. Завершится US Open 10 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1984981-kazahstanskie-tennisisty-uznali-sopernikov-po-pervomu-krugu-us-open/