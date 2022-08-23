Денис Евсеев пробился во второй круг "Челленджера" в Таиланде

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

Казахстанские теннисисты Денис Евсеев (266-я ракетка мира) и Бейбит Жукаев (394-я ракетка мира) стартовали на турнире серии "Челленджер" в городе Нонтхабури (Таиланд), передает NUR.KZ.

В стартовом раунде одиночного разряда Денис прошел Сюй Юй Юй (357-я ракетка мира) из Тайваня. При счете 2:1 в пользу Евсеева его соперник отказался продолжать встречу.

В следующем круге казахстанский теннисист встретится с представителем Франции Кирианом Жаке (473-я ракетка мира). Матч запланирован на 29 августа в 09:00 по времени Нур-Султана.

К сожалению, дальше не смог пройти Бейбит Жукаев. Его в первом раунде остановил австралиец Омар Ясика (387-я ракетка мира). Итоговый счет - 6:4, 3:6, 3:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1984475-denis-evseev-probilsya-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-tailande/