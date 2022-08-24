Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде

Анна Данилина. Фото: BRANDON MALONE/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с Александрой Крунич (Сербия) пробились в четвертьфинал парного разряда турнира серии WTA 250 в американском Кливленде, передает NUR.KZ.

В матче 1/8 финала теннисистки обыграли дуэт Мэдисон Бренгл/Лорен Дэвис (США). Встреча продлилась три сета. Итоговый счет составил 7:6 (5), 2:6, 10:7.

За выход в полуфинал крупного турнира Данилина и Крунич сыграют против пары Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия). Четвертьфинальный матч состоится завтра, 25 августа.

Напомним, ранее Данилина не смогла выйти в основную сетку данного турнира в одиночном разряде. В полуфинале квалификации она уступила представительнице Беларуси Ирине Шиманович.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1984654-anna-danilina-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-v-klivlende/