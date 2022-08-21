Анна Данилина проиграла в квалификации турнира в Кливленде

Анна Данилина. Фото: floridagators.com

Казахстанская теннисистка Анна Данилина (380-я ракетка мира) не сумела пройти в основную сетку турнира серии WTA 250 в американском городе Кливленд, передает NUR.KZ.

В полуфинале квалификации одиночного разряда Анна уступила представительнице Беларуси Ирине Шиманович (295-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:1, 4:6, 4:6.

На корте теннисистки провели два часа и восемь минут. За это время Данилина сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-поинтов из 13.

Таким образом, казахстанская теннисистка завершила выступление в одиночном разряде, не пройдя квалификацию.

За выход в основную сетку турнира в Кливленде Ирина Шиманович встретится с Эри Ходзуми (588-я ракетка мира) из Японии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1984136-anna-danilina-proigrala-v-kvalifikatsii-turnira-v-klivlende/