Анна Данилина завершила выступление в парном разряде турнира в Цинцинатти

Анна Данилина. Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей не сумели выйти в полуфинал парного разряда турнира WTA в Цинцинатти (США), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале женского парного разряда Анна и Беатрис уступили дуэту Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 3:6, 6:3, 8:10.

На корте теннисистки провели один час и двадцать минут. За это время казахстанско-бразильская пара сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из пяти.

В полуфинале Людмила Киченко и Елена Остапенко обыграли пару Вероника Кудерметова (Бельгия)/Элиза Мертенс (Бельгия) со счетом 4:6, 7:6, 10:7 и вышли в финал турнира.

Ранее в женском одиночном разряде завершила выступление казахстанка Елена Рыбакина. Она в четвертьфинале уступила американке Мэдисон Киз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1984086-anna-danilina-zavershila-vystuplenie-v-parnom-razryade-turnira-v-tsintsinatti/