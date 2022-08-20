Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Цинцинатти

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" казахстанка Елена Рыбакина не сумела пройти в полуфинал теннисного турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинцинатти, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) уступила американке Мэдисон Киз (24-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 2:6, 4:6.

Матч продлился полтора часа. За это время Рыбакина сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из пяти.

Соперницей американки Мэдисон Киз в полуфинале станет представительница Чехии Петра Квитова (28-я ракетка мира), которая в четвертьфинале обыграла Айлу Томлянович из Австралии.

Таким образом, на турнире WTA в Цинцинатти больше не осталось казахстанских теннисисток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1984084-elena-rybakina-proigrala-v-chetvertfinale-turnira-wta-v-tsintsinatti/