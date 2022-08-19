Елена Рыбакина пробилась в 1/4 финала турнира WTA в Цинцинатти

Елена Рыбакина. Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, действующая победительница Уимблдона вышла в четвертьфинал теннисного турнира серии WTA в американском городе Цинцинатти, передает NUR.KZ.

В 1/8 финала Рыбакина без проблем справилась с американкой Элисон Риске. Казахстанской теннисистке для победы потребовалось два сета. Итоговый счет составил 6:2, 6:4.

Матч продолжался полтора часа. Рыбакина совершила девять "эйсов". Также она смогла реализовать четыре из 13-ти брейк-пойнтов.

В следующем круге первая ракетка Казахстана сразится с Мэдисон Киз из США, которая в двух сетах обыграла лидера мирового рейтинга Игу Швентек (Польша) со счетом 6:3, 6:4.

Напомним, во втором круге Рыбакина уверенно прошла экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1983908-elena-rybakina-probilas-v-14-finala-turnira-wta-v-tsintsinatti/