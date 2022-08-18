Елена Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире WTA в Цинцинатти

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над экс-первой ракеткой мира Гарбиньей Мугурусой (Испания) во втором круге турнира WTA в американском городе Цинцинатти, передает NUR.KZ.

Для этого первой ракетке Казахстана потребовалось два сета. Рыбакина уверенно обыграла Мугурусу со счетом 6:3, 6:1. Встреча продлилась один час и 13 минут.

За это время казахстанская теннисистка совершила восемь "эйсов", а также допустила всего одну двойную ошибку. При этом в активе Рыбакиной шесть реализованных брейк-поинтов.

В 1/8 финала казахстанка встретится с представительницей США Элисон Риске.

Напомним, в первом круге победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина выиграла у египетской теннисистки Маяр Шериф со счетом 6:3, 6:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1983710-elena-rybakina-obygrala-eks-pervuyu-raketku-mira-na-turnire-wta-v-tsintsinatti/