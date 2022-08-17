Юлия Путинцева проиграла в первом круге турнира WTA в Цинцинатти

Юлия Путинцева. Фото: PATRICK HAMILTON/AFP /AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (38-я ракетка мира) не смогла пробиться во второй раунд турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинцинатти, передает NUR.KZ.

В стартовом раунде одиночного разряда Юлия уступила американке Мэдисон Киз (24-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 5:7, 3:6.

На корте теннисистки провели один час и 23 минуты. За это время Путинцева допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-поинта.

В следующем круге Мэдисон Киз сыграет с Еленой Остапенко (15-я ракетка мира) из Латвии.

Напомним, что сегодня во втором раунде турнира в Цинцинатти свой матч проведет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Ее соперницей станет испанка Гарбинье Мугуруса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1983516-yuliya-putintseva-proigrala-v-pervom-kruge-turnira-wta-v-tsintsinatti/