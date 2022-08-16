Елена Рыбакина одержала победу в первом круге турнира в Цинцинати

Елена Рыбакина. Фото: Zhe Ji/Getty Images

Первая ракетка Казахстана, действующая победительница Уимблдона Елена Рыбакина в первом круге "Мастерса" в Цинцинати победила Маяру Шериф и вышла в следующий раунд, сообщает Sports.kz.

В игре против египетской спортсменки Маяр Шериф (58-я ракетка мира) казахстанская теннисистка добилась победы в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Матч продлился один час и 12 минут.

Для Рыбакиной эта победа стала второй после триумфа на Уимблдоне.

Отметим, что благодаря этому успеху казахстанка вышла в стадию 1/16 финала турнира, где встретится с бывшей первой ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой, которая является чемпионкой Уимблдона-2017 и Ролан Гаррос-2016.

Напомним, что в обновленном рейтинге WTA казахстанская теннисистка поднялась на две строчки и теперь занимает 25-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1983289-elena-rybakina-oderzhala-pobedu-v-pervom-kruge-turnira-v-tsintsinati/