Елена Рыбакина и Юлия Путинцева поднялись в рейтинге WTA

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Победительница Уимблдонского турнира казахстанка Елена Рыбакина улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

23-летняя казахстанская теннисистка поднялась на две строчки и теперь занимает 25-е место в рейтинге WTA.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева взлетела на восемь позиций после успешного выступления на турнире в Торонто. Она расположилась на 38-й строчке.

Из-за травмы не выступающая Зарина Дияс также улучшила свое положение. Она отыграла три позиции и занимает 241-е место.

Анна Данилина (380 место) и Жибек Куламбаева (493 место) упали в рейтинге.

В ТОП-3 произошло одно изменение. Представительница Греции Мария Саккари сместила с третьей строчки испанку Паулу Бадосу.

На втором месте находится эстонка Анетт Контавейт. Лидирует в списке полячка Ига Швентек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1983150-elena-rybakina-i-yuliya-putintseva-podnyalis-v-reytinge-wta/