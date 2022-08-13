Юлия Путинцева проиграла в четвертьфинале турнира в Торонто

Юлия Путинцева. Фото: ANGELO CARCONI/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (46-я ракетка мира) не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA 1000 в канадском городе Торонто, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Юлия уступила седьмой ракетке мира Джессике Пегуле из США в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 3:6.

На корте теннисистки провели один час и 22 минуты. За это время Путинцева допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-поинта.

В следующем круге Джессика Пегула встретится с румынкой Симоной Халеп (15-я ракетка мира). Во втором полуфинале Беатрис Хаддад Майа (Бразилия) сразится с Каролиной Плишковой (Чехия).

Напомним, что в рейтинге WTA Юлия Путинцева упала на четыре строчки и теперь занимает 46 место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1983021-yuliya-putintseva-proigrala-v-chetvertfinale-turnira-v-toronto/