Елена Рыбакина опустилась в рейтинге WTA

Елена Рыбакина. Фото: Zhe Ji/Getty Images

Победительница Уимблдонского турнира казахстанка Елена Рыбакина ухудшила свои позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

После вылета на старте турнира в Сан-Хосе (США) Елена Рыбакина упала на четыре строчки в списке лучших теннисисток мира. Теперь 23-летняя казахстанская спортсменка занимает 27-е место в рейтинге WTA.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева также ухудшила свое положение. Она опустилась на четыре строчки и расположилась на 46-м месте.

Зарина Дияс сохранила прежнюю позицию - 244 место.

В ТОП-3 произошло одно изменение. Испанка Паула Бадоса сместила с третьей строчки Марию Саккари из Греции. На втором месте находится Анетт Контавейт из Эстонии. Лидирует по-прежнему полячка Ига Швентек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1982279-elena-rybakina-opustilas-v-reytinge-wta/