Стал известен состав сборной Казахстана на финальный этап Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

13-18 сентября в Глазго (Шотландия) мужская сборная Казахстана сыграет на групповой стадии командного чемпионата мира (Davis Cup Finals), сообщает пресс-служба ФТК.

Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Андрей Голубев, Александр Недовесов и запасной Тимофей Скатов.

Казахстан сыграет в группе D со сборными Великобритании, США и Нидерландов. Команды, занявшие в группе первое и второе место, пробьются в четвертьфинал Кубка Дэвиса, который состоится в ноябре текущего года в испанской Малаге.

"Нам попалась непростая группа, где собрались сильные команды. Британцы - которые будут играть дома перед родной публикой, американцы - за плечами которых огромный опыт выступления на финальных этапах Кубка Дэвиса, и Нидерланды - это почти та же команда, с которой мы играли в 2019 и 2020 годах, когда у них были молодые ребята, но сейчас "оранжевые" намного опытнее и состав более сбалансированный с сильными "парниками". Будем биться в каждой игре и постараемся выйти в четвертьфинал", - заявил капитан команды Казахстана Юрий Щукин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1982927-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-na-finalnyy-etap-kubka-devisa/