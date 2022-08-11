Юлия Путинцева обыграла третью ракетку мира на турнире в Торонто

Юлия Путинцева. Фото: BRANDON MALONE/AFP via Getty Images

27-летняя казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (46-я ракетка мира) пробилась в третий раунд турнира серии WTA 1000 в канадском городе Торонто, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Юлия прошла третью ракетку мира Паулу Бадосу. При счете 7:5, 1:0 в пользу Путинцевой испанская теннисистка отказалась продолжать встречу.

За полтора часа игрового времени Юлия Путинцева сделала два эйса и реализовала столько же брейк-поинтов из 13.

За выход в четвертьфинал казахстанская теннисистка сыграет с американкой Элисон Риск (35-я ракетка мира). Матч запланирован на 12 августа.

Напомним, что ранее во втором круге турнира в Торонто проиграла первая ракетка страны Елена Рыбакина. Она в упорном поединке уступила американке Кори Гауфф (4:6, 7:6, 6:7).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1982743-yuliya-putintseva-obygrala-tretyu-raketku-mira-na-turnire-v-toronto/