Елена Рыбакина вылетела с турнира в Торонто

Елена Рыбакина. Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

Первая ракетка Казахстана, действующая победительница Уимблдона Елена Рыбакина в 1/16 финала турнира в Торонто в трех сетах уступила Кори Гауфф и вылетела с турнира, сообщает Sports.kz.

В рамках 1/16 финала турнира казахстанка встретилась с 18-летней американской теннисисткой Кори Гауфф (11-я ракетка мира), которая является двукратной финалисткой турниров Большого шлема, и потерпела поражение в трех сетах со счетом 4:6, 7:6, 6:7. При этом Рыбакина отыграла четыре матч-бола на тай-брейке во втором сете, а в заключительном сете Елена уступала со счетом 3:5, но выровняла положение. Матч продлился два часа и 50 минут.

На протяжении игры Рыбакина исполнила восемь подач навылет и совершила три двойные ошибки. Также, Елена выиграла шесть очков и два гейма подряд.

Участвуйте в рейтинге "Экспрессы одной левой" и получайте еще больше удовольствия от спорта. Заряжайте экспрессы, собирайте баллы и выигрывайте iPhone 13 Pro Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1982722-elena-rybakina-vyletela-s-turnira-v-toronto/