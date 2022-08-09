Юлия Путинцева пробилась во второй круг турнира в Торонто

Юлия Путинцева. Фото: PATRICK HAMILTON/AFP /AFP via Getty Images

27-летняя казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (46-я ракетка мира) успешно стартовала на турнире серии WTA 1000 в канадском городе Торонто, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Юлия победила местную спортсменку Кэтрин Себов (299-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 3:6, 6:2, 7:5.

На корте теннисистки провели два часа и девять минут. За это время Путинцева допустила пять двойных ошибок и реализовала столько же брейк-поинтов из 13.

В следующем раунде Юлия Путинцева встретится с третьей ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании.

Напомним, что ранее во второй круг турнира в Торонто пробилась казахстанка Елена Рыбакина.

Участвуйте в рейтинге "Экспрессы одной левой" и получайте еще больше удовольствия от спорта. Заряжайте экспрессы, собирайте баллы и выигрывайте iPhone 13 Pro Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1982336-yuliya-putintseva-probilas-vo-vtoroy-krug-turnira-v-toronto/