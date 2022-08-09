Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира в Торонто

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Победительница "Уимблдона-2022" казахстанка Елена Рыбакина (27-я ракетка мира) удачно стартовала на турнире серии WTA 1000 в Торонто (Канада), передает NUR.KZ.

В первом раунде одиночного разряда Елена победила представительницу Чехии Марию Боузкову (47-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 7:5, 6:7, 6:1.

На корте теннисистки провели более трех часов. За это время Рыбакина сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-поинтов из 22.

В следующем круге Елена Рыбакина встретится с победителем пары Мэдисон Бренгл (США) - Кори Гауфф (США).

Напомним, что в обновленном рейтинге WTA 23-летняя казахстанская теннисистка упала на четыре строчки (27 место).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1982322-elena-rybakina-vyshla-vo-vtoroy-krug-turnira-v-toronto/