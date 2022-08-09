Александр Бублик проиграл в первом круге "Мастерса" в Монреале

Александр Бублик. Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (41-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира серии АТР Masters 1000 в канадском городе Монреаль, передает NUR.KZ.

В первом раунде одиночного разряда Александр уступил американцу Дженсону Бруксби (46-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 2:6, 3:6.

На корте теннисисты провели один час и 27 минут. За это время Бублик сделал три эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из шести.

В следующем круге Дженсон Бруксби встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Маркос Хирон (США).

Напомним, что в обновленном рейтинге АТР 25-летний казахстанский теннисист поднялся на одну строчку (41 место).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1982325-aleksandr-bublik-proigral-v-pervom-kruge-mastersa-v-monreale/