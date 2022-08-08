Александр Бублик поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Александр Бублик. Фото: Anthony Dibon/Icon Sport via Getty Images

25-летний казахстанский спортсмен Александр Бублик улучшил свое положение в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), передает NUR.KZ.

В списке лучших теннисистов мира Александр Бублик поднялся на одну строчку и теперь занимает 41-е место.

Вторая ракетка Казахстана Дмитрий Попко также поднялся на строчку выше (198 место). Михаил Кукушкин отыграл три позиции - 222 место.

Тимофей Скатов опустился на одну строчку (246 место), а Бейбит Жукаев - на шесть (403 место). Денис Евсеев поднялся на две позиции - 262 место.

В ТОП-5 все осталось без изменений. Лидирует в списке Даниил Медведев из России. На втором месте находится немец Александр Зверев. Тройку лучших замыкает испанец Рафаэль Надаль. Далее расположились Карлос Алькарас (Испания) и Стефанос Циципас (Греция).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1982283-aleksandr-bublik-podnyalsya-na-odnu-strochku-v-reytinge-atp/