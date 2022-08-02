Елена Рыбакина проиграла первый матч после победы на Уимблдоне

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я ракетка мира) завершила выступление в одиночном разряде турнира WTA в Сан-Хосе (штат Калифорния, США), передает NUR.KZ.

В первом круге победительница "Уимблдона-2022" уступила Дарье Касаткиной (12-я ракетка мира) из России. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:1, 2:6, 0:6.

На корте теннисистки провели один час и сорок три минуты. За это время Рыбакина сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из восьми.

В следующем круге Дарья Касаткина сыграет с американкой Тейлор Таунсенд (316-я ракетка мира).

Отметим, что это был первый матч для Елены Рыбакиной после победы на Уимблдонском турнире.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам бонус +200% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1981335-elena-rybakina-proigrala-pervyy-match-posle-pobedy-na-uimbldonskom-turnire/