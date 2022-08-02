Денис Евсеев проиграл в первом круге "Челленджера" в Чехии

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis/

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (264-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира серии "Челленджер" в чешском городе Либерец, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Денис уступил представителю Франции Мануэлю Гинару (153-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 4:6.

На корте теннисисты провели один час и 17 минут. За это время Евсеев сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из четырех.

В следующем раунде Мануэль Гинар встретится с победителем пары Отто Виртанен (Финляндия) - Лукас Ноймайер (Австрия).

Напомним, что вчера в первом круге "Челленджера" в Либерце поражение потерпел казахстанец Тимофей Скатов. Он в двух сетах уступил португальцу Нуно Боргесу (1:6, 3:6).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1981399-denis-evseev-proigral-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-chehii/