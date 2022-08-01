Тимофей Скатов проиграл в первом круге "Челленджера" в Чехии

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (245-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира серии "Челленджер" в чешском городе Либерец, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Тимофей уступил представителю Португалии Нуно Боргесу (106-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 1:6, 3:6.

На корте теннисисты провели один час и 16 минут. За это время Скатов не сделал ни одного эйса и допустил две двойные ошибки.

В следующем раунде Нуно Боргес встретится с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) - Микаэль Врбенски (Чехия).

Отметим, что ранее в основную сетку "Челленджера" пробился казахстанец Денис Евсеев (264-я ракетка мира). В финале квалификации он победил немца Маттиаса Бахингера (416-я ракетка мира) со счетом 1:6, 6:3, 7:5.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1981224-timofey-skatov-proigral-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-chehii/