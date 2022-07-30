Определилась следующая соперница Елены Рыбакиной после победы на Уимблдоне

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Стала известна соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (23-я ракетка мира) на турнире WTA Mubadala Silicon Valley Classic в американском городе Сан-Хосе, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт WTA.

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В стартовом круге одиночного разряда Елена Рыбакина встретится с лучшей теннисисткой России Дарьей Касаткиной (12-я ракетка мира). Матч запланирован на 1 августа.

Отметим, что это будет первый матч для 23-летней казахстанской спортсменки после победы на "Уимблдоне-2022".

Добавим, что турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic в Сан-Хосе продлится с 1 по 7 августа.

Всего в текущем сезоне Елена Рыбакина одержала 28 побед и проиграла 12 встреч в одиночном разряде. Также казахстанская теннисистка в этом году заработала свыше 3 млн долларов призовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1980998-elena-rybakina-vystupit-na-turnire-v-san-hose/