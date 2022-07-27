Елена Рыбакина сфотографировалась с кубком Лиги Чемпионов

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина постели штаб квартиру УЕФА в Цюрихе (Швейцария), сообщает Instagram-аккаунт спортсменки.

"УЕФА, спасибо за невероятный опыт и теплый прием", – написала Рыбакина в своем инстаграме.

Напомним, что в финале женского одиночного разряда "Уимблдона-2022" Елена одолела вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2 и стала первой теннисисткой из Казахстана, которая выиграла Уимблдон.

За победу в турнире Рыбакина заработала 2 миллиона фунтов (1,1 млрд тенге) при общей сумме призовых 40,35 млн фунтов.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1980431-elena-rybakina-sfotografirovalas-s-kubkom-ligi-chempionov/