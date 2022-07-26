Казахстанские теннисистки ухудшили свои позиции в рейтинге WTA

Юлия Путинцева. Фото: ANGELO CARCONI/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанские теннисистки Юлия Путинцева, Зарина Дияс и Анна Данилина ухудшили свое положение в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

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Так, вторая ракетка страны Юлия Путинцева спустилась на две строчки и теперь занимает 41-е место.

Также две позиции потеряла Зарина Дияс - 245 место. На одну строчку вниз опустилась Анна Данилина, расположившись на 343-м месте.

Чемпионка Уимблдонского турнира и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила прежнюю позицию - 23 место.

В ТОП-3 все осталось без изменений. Лидирует в списке Ига Швентек из Польши. На втором месте эстонка Анетт Контавейт. Тройку лучших замыкает Мария Саккари из Греции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1980284-kazahstanskie-tennisistki-uhudshili-svoi-pozitsii-v-reytinge-wta/