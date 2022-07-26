Тимофей Скатов пробился во второй круг "Челленджера" в Италии

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

21-летний казахстанский теннисист Тимофей Скатов (216-я ракетка мира) успешно стартовал на турнире серии "Челленджер" в Сан-Бенедетто-дель-Тронто (Италия), передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Тимофей прошел Маттиа Белуччи (296-я ракетка мира). При счете 6:4, 2:6, 2:2 итальянский теннисист отказался продолжать встречу.

За два часа и десять минут игрового времени Скатов допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-поинта из пяти.

За выход в четвертьфинал казахстанский теннисист сыграет с представителем Аргентины Ренцо Оливо (208-я ракетка мира). Игра запланирована на 27 июля в 14:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1980200-timofey-skatov-probilsya-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-italii/