Теннисистка Эмма Радукану опубликовала фото с тренировки

Эмма Радукану. Фото: instagram.com/emmaraducanu/

Победительница турнира Большого шлема US Open-2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала новый пост в социальных сетях, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Десятая ракетка мира показала кадры с тренировок в IMG Academy во Флориде (США). Там Эмма готовится к серии американских турниров. В том числе к защите титула US Open.

Напомним, что в прошлом году Радукану произвела настоящий фурор, выиграв открытый чемпионат США. С тех пор Эмма резко взлетела в рейтинге WTA и теперь занимает высокое десятое место.

На Instagram-страницу Радукану подписаны свыше 2 млн пользователей. Свободное время Эмма проводит активно, она любит картинг, верховую езду, гольф и баскетбол. Теннисом она начала заниматься в возрасте пяти лет.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1979940-tennisistka-emma-radukanu-opublikovala-foto-s-trenirovki/