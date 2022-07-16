Бейбит Жукаев вышел в финал турнира ITF в Нур-Султане

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

21-летний казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (473-я ракетка мира) пробился в финал турнира ITF в Нур-Султане с призовым фондом 25 тысяч долларов, передает NUR.KZ.

В полуфинале одиночного разряда Бейбит одолел 32-летнего Праджнеша Гуннесварана (303-я ракетка мира) из Индии. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Ранее Жукаев победил своих соотечественников Дениса Евсеева (6:3, 7:6), Ислама Орынбасара (6:3, 3:6, 6:2) и японца Синтаро Имами (6:3, 4:6, 7:6).

В финале соперником казахстанского теннисиста станет представитель Узбекистана Сергей Фомин (408-я ракетка мира), который в полуфинале оказался сильнее россиянина Константина Кравчука (509-я ракетка мира) - 6:4, 6:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978815-beybit-zhukaev-vyshel-v-final-turnira-itf-v-nur-sultane/