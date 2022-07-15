Бейбит Жукаев пробился в полуфинал турнира ITF в Нур-Султане

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

21-летний казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (473-я ракетка мира) вышел в полуфинал турнира серии ITF в Нур-Султане с призовым фондом 25 тысяч долларов, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Бейбит победил представителя Японии Синтаро Имаи (480-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6(5).

Теперь в полуфинале Жукаев сыграет со вторым сеяным этого турнира Праджнешом Гуннесвараном (303-я ракетка мира) из Индии. Матч запланирован на 16 июля.

Во втором полуфинале россиянин Константин Кравчук (509-я ракетка мира) встретится с узбекистанцем Сергеем Фоминым (408-я ракетка мира).

Отметим, что по ходу турнира Бейбит Жукаев прошел двух соотечественников - Дениса Евсеева (6:3, 7:6) и Ислама Орынбасара (6:3, 3:6, 6:2).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978737-beybit-zhukaev-probilsya-v-polufinal-turnira-itf-v-nur-sultane/