Бейбит Жукаев вышел в четвертьфинал турнира ITF в Нур-Султане

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

21-летний теннисист Бейбит Жукаев (473-я ракетка мира) единственным из казахстанцев пробился в четвертьфинал турнира серии ITF M25 в Нур-Султане, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Во втором круге одиночного разряда Бейбит победил соотечественника Ислама Орынбасара. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Еще один казахстанец Достанбек Ташбулатов во втором раунде проиграл россиянину Евгению Филиппову - 7:6, 2:6, 2:6.

Таким образом, Бейбит Жукаев единственным из казахстанцев пробился в четвертьфинал домашнего турнира ITF.

За выход в полуфинал он встретится с японцем Синтаро Имаи (480-я ракетка мира). Матч запланирован на 15 июля.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978494-beybit-zhukaev-vyshel-v-chetvertfinal-turnira-itf-v-nur-sultane/