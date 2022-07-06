Тимофей Скатов проиграл во втором круге "Челленджера" в Италии

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

21-летний казахстанский теннисист Тимофей Скатов (226-я ракетка мира) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Тоди (Италия), передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Тимофей уступил аргентинцу Николасу Кикеру (237-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 4:6, 3:6.

На корте теннисисты провели один час и 46 минут. За это время Скатов допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из пяти.

В четвертьфинале Николас Кикер встретится с победителем пары Йелле Селс (Нидерланды) - Флавио Коболли (Италия).

Отметим, что вчера в первом круге "Челленджера" в Тоди поражение потерпел казахстанец Дмитрий Попко. Он уступил итальянцу Джованни Фонио (4:6, 6:3, 1:6).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977209-timofey-skatov-proigral-vo-vtorom-kruge-chellendzhera-v-italii/