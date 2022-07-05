Попко проиграл в первом круге "Челленджера" в Италии

Дмитрий Попко. Фото: STANISLAV FILIPPOV/AFP via Getty Images

25-летний казахстанский теннисист Дмитрий Попко (195-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй круг турнира серии "Челленджер" в Тоди (Италия), передает NUR.KZ.

В первом раунде одиночного разряда Дмитрий уступил итальянцу Джованни Фонио (441-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 1:6.

На корте теннисисты провели более двух часов. За это время Попко сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из десяти.

В следующем круге Джованни Фонио сыграет со своим соотечественником Лусиано Дардери (232-я ракетка мира).

Таким образом, в одиночном разряде "Челленджера" в Тоди остался лишь один представитель Казахстана - это Тимофей Скатов. Завтра во втором раунде он встретится с аргентинцем Николасом Кикером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977131-popko-proigral-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-italii/