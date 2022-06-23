Бублик проиграл Фрицу в четвертьфинале турнира в Истборне

Александр Бублик. Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (39-я ракетка мира) не сумел пробиться в полуфинал турнира серии ATP World Tour 250 в Истборне (Великобритания), передает NUR.KZ.

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В четвертьфинале одиночного разряда Александр уступил американцу Тэйлору Фрицу (14-я ракетка мира) в двух сетах. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2.

На корте теннисисты провели 1 час и семь минут. За это время Бублик сделал пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта.

За выход в финал турнира в Истборне Тэйлор Фриц встретится с победителем пары Алекс Де Минаур (Австралия) - Томми Пол (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1975454-bublik-proigral-fritsu-v-chetvertfinale-turnira-v-istborne/