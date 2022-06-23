Юлия Путинцева проиграла в третьем круге турнира в Истборне

Юлия Путинцева. Фото: PATRICK HAMILTON/AFP /AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (33-я ракетка мира) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира серии WTA Premier в Истборне (Великобритания), передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

В третьем раунде женского одиночного разряда Юлия уступила украинке Ангелине Калининой (36-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 3:6, 6:2, 3:6.

На корте теннисистки провели ровно два часа. За это время Путинцева допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 12.

За выход в полуфинал Ангелина Калинина встретится с Еленой Остапенко (14-я ракетка мира) из Латвии. Игра пройдет 23 июня.

Отметим, что ранее из турнира выбыла первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1975400-yuliya-putintseva-proigrala-v-tretem-kruge-turnira-v-istborne/