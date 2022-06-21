Рыбакина проиграла Цуренко во втором круге турнира в Истборне

Елена Рыбакина. Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (21-я ракетка мира) не сумела пробиться в третий раунд турнира серии WTA Premier в Истборне (Великобритания), передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Елена уступила украинке Лесе Цуренко (114-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:1, 5:7, 3:6.

На корте теннисистки провели 2 часа и 16 минут. За это время Рыбакина сделала девять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из 13.

За выход в четвертьфинал Леся Цуренко сыграет с Магдой Линетт (66-я ракетка мира) из Польши.

Напомним, что ранее в 1/8 финала турнира в Истборне вышла казахстанка Юлия Путинцева. Она во втором раунде победила испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 7:5, 6:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1975096-rybakina-proigrala-tsurenko-vo-vtorom-kruge-turnira-v-istborne/