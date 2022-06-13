Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

Даниил Медведев. Фото: Matthew Stockman/Getty Images

26-летний российский спортсмен Даниил Медведев вновь возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), передает NUR.KZ.

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Даниил сместил с первой строчки серба Новака Джоковича. Также на вторую позицию поднялся немец Александр Зверев. Джокович в обновленном рейтинг лишь третий.

На четвертой строчке расположился испанец Рафаэль Надаль. Пятерку лучших замыкает норвежец Каспер Рууд.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поднялся на пять строчек и теперь занимает 37-е место. Также свое положение улучшил Михаил Кукушкин (161 место).

Дмитрий Попко (195 место), Тимофей Скатов (231 место), Денис Евсеев (348 место) и Бейбит Жукаев (487 место) ухудшили свои места в рейтинге АТР.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1973912-daniil-medvedev-stal-pervoy-raketkoy-mira/