Рафаэль Надаль: Не боюсь завершения карьеры

Рафаэль Надаль. Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал возможное завершение профессиональной карьеры спортсмена, сообщает Sports.ru.

"Я представляю это так же, как много раз прежде, когда мне приходилось месяцами не участвовать в турнирах из-за травм.

Я всегда был счастлив вне корта, это не то, что заставляет меня плохо спать или бояться. В моей жизни много вещей, которые делают меня счастливым, помимо тенниса", - заявил испанский теннисист.

Напомним, что Надаль в 36 лет стал единственным в мире теннисистом, который выигрывал "Ролан Гаррос" 14 раз (2005–2008, 2010–2014, 2017–2020, 2022). Кроме того, испанец стал самым возрастным победителем "Ролан Гаррос" в истории мужского турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1973219-rafael-nadal-ne-boyus-zaversheniya-karery/