Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира в Нидерландах

Елена Рыбакина. Фото: Zhe Ji/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (21-я ракетка мира) успешно стартовала на турнире Libеma Open серии WTA 250 в нидерландском городе Хертогенбос, передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Елена победила американку Джейми Лоб (227-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 7:5.

На корте теннисистки провели полтора часа. За это время Рыбакина сделала десять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из десяти.

В следующем раунде первая ракетка Казахстана сыграет с еще одной представительницей США Шелби Роджерс (42-я ракетка мира). Матч запланирован на 9 июня в 14:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1973163-elena-rybakina-vyshla-vo-vtoroy-krug-turnira-v-niderlandah/