Александр Бублик с победы стартовал на турнире в Штутгарте

Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (42-я ракетка мира) пробился во второй раунд турнира Mercedec Cup категории АТР 250 в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Александр в двух сетах победил американца Дениса Кудлу (77-я ракетка мира). Итоговый счет - 7:6, 7:5.

Встреча продлилась полтора часа. За это время Бублик сделал 19 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из семи.

В следующем раунде казахстанский теннисист сыграет с трехкратным победителем турниров Большого шлема британцем Энди Марреем (68-я ракетка мира). Матч запланирован на 9 июня в 14:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1973160-aleksandr-bublik-s-pobedy-startoval-na-turnire-v-shtutgarte/