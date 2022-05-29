Елена Рыбакина проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос"

Елена Рыбакина. Фото: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (16-я ракетка мира) не сумела пробиться в четвертый раунд открытого чемпионата Франции, передает NUR.KZ.

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В третьем круге одиночного разряда "Ролан Гаррос" Елена уступила американке Мэдисон Киз (22-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:7.

На корте теннисистки провели больше двух часов. За это время Рыбакина сделала шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт из трех.

За выход в четвертьфинал открытого чемпионата Франции Мэдисон Киз сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой (29-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1971517-elena-rybakina-proigrala-v-tretem-kruge-rolan-garros/