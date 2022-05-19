"Впереди много работы": Зарина Дияс прокомментировала свое возвращение на корт

Зарина Дияс. Фото: Zhong Zhi/Getty Images

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (131-я ракетка мира) рассказала о своем возвращении на корт после четырехмесячного перерыва, передает NUR.KZ.

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28-летняя спортсменка выступила в квалификации открытого чемпионата Франции, но проиграла в первом же раунде.

По словам Зарины, у нее были проблемы со здоровьем и вернуться на корт - уже успех.

"Спустя четыре месяца я вернулась на корт и это настоящее счастье. У меня были проблемы со здоровьем и то, что я вновь в теннисе – маленькая, но победа. Впереди много работы и усердных тренировок, и я очень надеюсь, что в скором времени верну свою лучшую форму.

Спасибо всем за поддержку, теплые слова и веру в меня. Это очень помогает в непростой период моей карьеры", - приводит слова Дияс пресс-служба КТФ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1970124-vperedi-mnogo-raboty-zarina-diyas-prokommentirovala-svoe-vozvraschenie-na-kort/