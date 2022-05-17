Зарина Дияс проиграла в квалификации "Ролан Гаррос"

Зарина Дияс. Фото: Hannah Peters/Getty Images

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (131-я ракетка мира) уступила в первом круге квалификации турнира Большого шлема "Ролан Гаррос-2022", передает NUR.KZ.

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В первом раунда отбора россиянка Анастасия Гасанова (155-я ракетка мира) в двух сетах победила Зарину. Итоговый счет - 6:3, 6:4.

На корте теннисистки провели полтора часа. За это время Дияс сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из шести.

В полуфинале квалификации Анастасия Гасанова сыграет с Присциллой Хон (238-я ракетка мира) из Австралии.

Напомним, что в основной сетке женского одиночного разряда "Ролан Гаррос" выступят казахстанки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

Также вчера в мужской квалификации открытого чемпионата Франции с победы стартовал Тимофей Скатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1969701-zarina-diyas-proigrala-v-kvalifikatsii-rolan-garros/