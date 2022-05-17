Тимофей Скатов вышел в полуфинал квалификации "Ролан Гаррос"

Тимофей Скатов. Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (191-я ракетка мира) успешно начал квалификацию турнира Большого шлема "Ролан Гаррос-2022", передает NUR.KZ.

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В первом круге отборочного раунда Тимофей не оставил шансов американцу Митчеллу Крюгеру (145-я ракетка мира). Итоговый счет - 6:1, 6:0.

Встреча продлилась чуть больше часа. За это время Скатов сделал один эйс и реализовал пять брейк-поинтов из шести.

Соперником Тимофея Скатова в полуфинале квалификации станет аргентинец Сантьяго Родригес Таверна (203-я ракетка мира). Матч запланирован на 18 мая в 14:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что в первом круге отбора "Ролан Гаррос" поражение потерпел казахстанец Дмитрий Попко. Он в двух сетах уступил аргентинцу Хуану Лондеро со счетом 4:6, 4:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1969641-timofey-skatov-vyshel-v-polufinal-kvalifikatsii-rolan-garros/